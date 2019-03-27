DJ Smash отсудил у бывшего единоросса 11 миллионов за сломанную челюсть и сорвавшиеся гастроли

Свердловский районный суд Перми удовлетворил иск DJ Smash к избившим его экс-депутату краевого Заксобрания от «Единой России» Александру Телепневу и его товарищу Сергею Ванкевичу. Музыкант просил взыскать с них более 11 миллионов рублей компенсации.

Телепнев и Ванкевич, по решению суда, должны возместить Андрею Ширману (так зовут DJ Smash) моральный вред, заплатив 200 тысяч рублей. Расходы музыканта на лечение составили 247 тысяч, а утраченный доход – 10,8 миллиона рублей. Их тоже фигурантам предстоит вернуть. Как сообщает 27 марта «Медуза», Ширман хотел взыскать с обидчиков ещё 550 тысяч рублей за транспортировку из аэропорта в больницу, но суд счёл это излишним.

Телепнев с решением суда не согласен, его защитник сообщил, что оно будет обжаловано.

В июле 2018 года Телепнев и Ванкевич были отправлены в колонию-поселение сроком на 2 года за избиение DJ Smash, который приехал в Пермь со своей программой. Мужчины упорно пытались сделать селфи с селебрити, а после сломали ему челюсть.





