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Литовский суд приговорил 94-летнего маршала СССР Язова к 10 годам тюрьмы
Суд в Литве заочно приговорил бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам тюрьмы, сообщает 27 марта Delfi.lt.
В среду Вильнюсский окружной суд огласил приговор по делу о событиях 13 января 1991 года. Вместе с Язовым получил срок и второй фигурант дела, бывший офицер КГБ Михаил Головатов, которого приговорили к 12 годам лишения свободы и также – заочно.
В целом же обвинения в "осуществленной советской агрессии" предъявлены 67 гражданам России, Беларуси и Украины, их считают виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Большинство из них привлечено к суду заочно, перед судом предстали лишь два гражданина Российской Федерации.
Издание добавляет, что Генпрокуратура Литвы предлагала наказать бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще пятерых офицеров пожизненным заключением.
Справка:
При занятии советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибли 14 человек, более тысячи пострадали. Пострадавшими в деле признаны почти 700 человек, в качестве свидетелей была опрошена почти тысяча человек. Россия отказалась сотрудничать с Литвой в расследовании этого дела и отклонила просьбу опросить бывшего президента СССР Михаила Горбачева.