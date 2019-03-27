Литовский суд приговорил 94-летнего маршала СССР Язова к 10 годам тюрьмы

Суд в Литве заочно приговорил бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам тюрьмы, сообщает 27 марта Delfi.lt.

В среду Вильнюсский окружной суд огласил приговор по делу о событиях 13 января 1991 года. Вместе с Язовым получил срок и второй фигурант дела, бывший офицер КГБ Михаил Головатов, которого приговорили к 12 годам лишения свободы и также – заочно.

В целом же обвинения в "осуществленной советской агрессии" предъявлены 67 гражданам России, Беларуси и Украины, их считают виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Большинство из них привлечено к суду заочно, перед судом предстали лишь два гражданина Российской Федерации.

Издание добавляет, что Генпрокуратура Литвы предлагала наказать бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще пятерых офицеров пожизненным заключением.





