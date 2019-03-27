«Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова заинтересовалась покупкой «Ленты». Она претендует на треть компании

Сеть гипермаркетов «Лента» подтвердила, что ее акционер TPG Group ведёт переговоры с «Севергрупп» Алексея Мордашова о покупке доли в компании.

«Компании известно о ведущихся между Luna Inc., бенефициарным владельцем которой является TPG Group, и ООО «Севергрупп» («Севергрупп») переговорах в отношении возможной продажи «Севергрупп» всей принадлежащей Luna Inc. доли владения в капитале «Ленты», составляющей приблизительно 34,13%», – говорится в сообщении ретейлера от 27 марта. Но стороны еще не достигли соглашения.

Как пояснили «Фонтанке» в «Ленте», если стороны договорятся о сделке, то «Севергрупп» выставит оферту всем акционерам и держателям расписок «Ленты», как то предусматривает устав компании.

TPG владеет 34,13% «Ленты». В свободном обращении находится 57,22%.







Рыночная стоимость доли TPG оценивается в 547 млн долларов.

«Лента» входит в число крупнейших российских ретейлеров. Выручка по итогам 2018 года превысила 400 млрд рублей.