«Лучше выспаться утром, чем сидеть в переполненном классе». Детский омбудсмен Петербурга предложила ввести вторую смену в школах

Уполномоченный по правам ребёнка в Светлана Агапитова предложила ввести вторую смену в переполненных школах в Петербурге. Сейчас, по её словам, в некоторых классах заполняемость почти в два раза превышает норму.

В ходе ежегодного отчета 27 марта в городском парламенте омбудсмен обратила внимание, что школы в городе переполнены.

По информации администраций районов Санкт-Петербурга, средняя наполняемость по городу в начальной школе – 28 человек, в средней – 26 человек, в старшей – 25,4 человека. Больше всего старшеклассников в одном классе в школах Калининского района. Этот же район в лидерах по плотности классов младшей школы, забиты 1-3 классы в Красногвардейском и Пушкинском районах.

«Лидером остается начальная школа: в отдельных классах учится более 40 человек. Безусловно, в условиях подобной наполняемости сложно говорить об организации индивидуального подхода к ребенку или об инклюзивном образовании», – заявила Агапитова.







По её словам, было бы правильно официально ввести вторую смену: так проще и для родителей, которые хотят, чтобы дети учились рядом с домом, и для детей, которым может быть проще было выспаться с утра, доделать уроки, а не сидеть в набитом классе.

«Северо-Кавказские республики учатся в три смены. Я сама училась во вторую смену. Ничего плохого в этом не вижу», – заключила она.