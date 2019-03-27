«Я бросил пить в СКА». Бывший петербургский хоккеист Артемий Панарин рассказал о своих отношениях с алкоголем

Бывший нападающий хоккейного клуба СКА Артемий Панарин, сейчас выступающий в США за «Коламбус», рассказал, как изменилось его отношение к спиртным напиткам после переезда в Петербург. Как передает Sports.ru слова 27-летнего спортсмена, в Северной Америке к алкоголю относятся спокойно.

«Когда у нас плей-офф, на командном ужине стоит вино. Бокал ты можешь спокойно выпить. Даже ни у кого не пройдет: «Алкоголик какой-то за соседним столом, завтра выйдет – обоср...ся». Ни у кого в голове такого нет. Хочешь – обожрись. Если показываешь результат – всем пофигу, что ты делаешь. Но ты просто не выживешь в такой конкуренции, если будешь нарушать режим постоянно. А бросил пить я в СКА, потом в «Чикаго» год ни капли в рот не брал», – сказал Панарин.

По словам хоккеиста, сейчас он позволяет себе после игры выпить бокал вина или виски. Это он объяснил тем, что иногда не может уснуть после матчей.

«Я после игры прихожу на эмоциях, на нервах – не получается уснуть, до трех часов лежу в кровати, дергаюсь. Алиса (девушка Панарина, дочь бывшего главного тренера СКА и сборной России Олега Знарка. — Прим. ред.) в шоке, я как сумасшедший. Конечно, мне легче выпить порцию виски и лечь спать расслабленным, поспать девять часов, чем шесть. Потому что неизвестно что лучше – выпить виски или недоспать три часа», – подчеркнул Панарин.

Артемий Панарин — воспитанник челябинского хоккея. С 2013 по 2015 год играл за петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина (2015). В том же году уехал в Северную Америку играть за клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс». В 2017 перешел в «Коламбус Блю Джекетс», за который и выступает до сих пор. Серебряный (2015) и дважды бронзовый (2016, 2017) призер чемпионатов мира в составе сборной России. Встречается с Алисой Знарок, дочерью бывшего главного тренера СКА и сборной России Олега Знарка.





