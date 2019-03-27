НАК: В России в 2018 году предотвратили 20 терактов

20 террористических актов было предотвращено в России на стадии подготовки в прошлом году. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин на пресс-конференции в МИД России 27 марта.

"В 2018 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 террористических актов", – цитирует Кулягина ТАСС.

"В ходе контртеррористических операций и отдельных оперативно-боевых мероприятий нейтрализовано 69 бандитов, в том числе 10 главарей, задержаны 37 главарей, 257 бандитов и 622 их пособника", – рассказал Кулягин.

Он подчеркнул, что благодаря последовательной работе всех субъектов противодействия терроризму в России сохраняется тенденция сокращения числа преступлений террористической направленности. "В прошлом году их было зафиксировано в три раза меньше, чем в 2017 году. За последние пять лет количество совершенных преступлений террористической направленности сократилось в 24 раза – с 218 в 2012 году до девяти в 2018 году", – отметил представитель НАК.





