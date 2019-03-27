Индия создала оружие против спутников. Ракета поразила цель

Индийские военные 27 марта уничтожили космический спутник-мишень, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км. Об этом сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди в обращении к нации.

"Индия провела успешное испытание противоспутниковой ракеты. Поздравляю всех с успешным осуществлением миссии Shakti", – сказал он.







По его словам, теперь страна вошла в космическую "суперлигу", став 4-й в мире страной, имеющей подобное оружие, сообщает The Hindustan Times. Ранее такими ракетами обладали только РФ, США и КНР.

"Ракета A-SAT придаст новую силу космической программе Индии. Я заверяю международное сообщество, что наши возможности не будут использованы против кого-либо. Это чисто оборонная инициатива Индии для ее безопасности. Мы против гонки вооружений в космосе. Этот тест не нарушает каких-либо международных законов или договоров", – добавил лидер Индии.