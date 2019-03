Индия создала оружие против спутников. Ракета поразила цель

Индийские военные 27 марта уничтожили космический спутник-мишень, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км. Об этом сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди в обращении к нации.

"Индия провела успешное испытание противоспутниковой ракеты. Поздравляю всех с успешным осуществлением миссии Shakti", – сказал он.

#MissionShakti space operation ‘not directed against any country’, says PM @narendramodi https://t.co/cpy1mksAPs pic.twitter.com/46ZYOFBZPY

