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Индия создала оружие против спутников. Ракета поразила цель
Индийские военные 27 марта уничтожили космический спутник-мишень, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км. Об этом сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди в обращении к нации.
"Индия провела успешное испытание противоспутниковой ракеты. Поздравляю всех с успешным осуществлением миссии Shakti", – сказал он.
#MissionShakti space operation ‘not directed against any country’, says PM @narendramodi https://t.co/cpy1mksAPs pic.twitter.com/46ZYOFBZPY
— Hindustan Times (@htTweets) 27 марта 2019 г.
По его словам, теперь страна вошла в космическую "суперлигу", став 4-й в мире страной, имеющей подобное оружие, сообщает The Hindustan Times. Ранее такими ракетами обладали только РФ, США и КНР.
"Ракета A-SAT придаст новую силу космической программе Индии. Я заверяю международное сообщество, что наши возможности не будут использованы против кого-либо. Это чисто оборонная инициатива Индии для ее безопасности. Мы против гонки вооружений в космосе. Этот тест не нарушает каких-либо международных законов или договоров", – добавил лидер Индии.