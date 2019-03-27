Трасса Вологда - Новая Ладога перекрыта из-за смертельного ДТП: грузовик приехал в лоб легковушке

Лобовое столкновение большегруза и легковушки в Бокситогорском районе Ленобласти утром 27 марта унесло жизнь одного человека. Еще двое пострадали. Движение по трассе пришлось перекрывать полностью.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 9:00 на 411-м километре автодороги А-114 Вологда – Новая Ладога 34-летний мужчина на грузовом автомобиле Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой» 10-й модели.

В результате аварии 41-летний водитель ВАЗа был госпитализирован в тяжелом состоянии, его пассажирка лет 55-60 на вид погибла на месте, а еще одна получила травмы средней тяжести.

Из-за ДТП движение по федеральной дороге А-114 в районе деревни Батьково было полностью перекрыто, образовалась пробка длиной в 2 километра, сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Объезд осуществляется через Бокситогорск. Сотрудники подрядной организации, обслуживающей дорогу, устраняют последствия аварии.







«Претензий к дорожным органам нет. Проезжая часть обработана противогололедными материалами», – подчеркнули в управлении.