Валил боком. На Полярников с автобусом встретился заскользивший снегоуборщик

читатель "Фонтанки" Иван

Обледеневшая проезжая часть в Невском районе Петербурга подвела снегоуборочную технику утром 27 марта. Тормозил заскользивший трактор о пассажирский автобус.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, авария произошла напротив дома №8 по улице Полярников около десяти утра. С маршрута временно сошёл автобус №56, который обслуживает ГУП «Пассажиравтотранс», трактор развернуло поперёк дороги так, что автомобилистам пришлось преодолевать препятствие.

«Тракторист утверждает, что его занесло на скользкой дороге. Не проехать ни в одну из сторон», – утверждают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В комментариях полагают, что трактор валил боком и подрезал автобус.







Как уточнил перевозчик, ДТП задержало автобус не больше чем на десять минут. По предварительной информации, водитель снегоуборочной техники не справился с управлением из-за скользкой дороги. Автобус пытался экстренно затормозить, но не избежал столкновения. Пострадавших в аварии нет.