Две дорогие иномарки уехали от владельцев в Петербурге: в Пушкине фирму оставили без взятого в лизинг BMW X6

В Петербурге неизвестные угнали две дорогие иномарки. В Калининском районе от владельца уехал полностью тонированный «Ленд Крузер», а в Пушкинском коммерческая фирма лишилась лизингового «БМВ».

Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, накануне в полицию поступило заявление об угоне от гендиректора одной из петербургских компаний. Мужчина сообщил, что между 18:15 20 марта и 15:26 26 марта неизвестный злоумышленник похитил от дома 3А по Детскосельскому бульвару в Пушкине автомобиль BMW X6 2018 года выпуска.

Ущерб оценили в 4,5 миллиона рублей. Иномарка была передана компании заявителя во временное пользование по договору лизинга. Из особых пример машины – полная тонировка.

В тот же день в полицию обратился 33-летний петербуржец. Мужчина припарковал свой черный Toyota Land Cruiser 2014 года у дома 1/3 по Меншиковскому проспекту около 22:00 23 марта, а в половине десятого утра 26-го не нашел его на месте. Ущерб он оценил в 2 936 600 рублей. Из примет машины он также назвал тонировку на всех стеклах.

Отметим, что в последнее время у петербургских угонщиков набирают популярность автомобили Cadillac. За февраль и март в городе похитили три Cadillac Escalade, и еще один случай произошел в декабре. Причем декабрьский и февральские угоны произошли по похожим схемам.





