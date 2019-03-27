Под Кингисеппом нашли метрового варана. Возможно, его бросил передвижной цирк

Полуживого варана нашли на улице в Кингисеппском районе Ленобласти. Метровая ящерица может погибнуть, если ей в ближайшее время не оказать помощь.

Как сообщает 27 марта издание 47news, экзотическое животное два дня назад увидела жительница поселка Ивановское, когда гуляла с детьми. Метровый варан лежал на черной кожаной куртке у памятника Ополченцам. Рядом находился «сухой паек» – сушки и печенье. Сама ящерица не подавала признаков жизни, хоть и была с открытыми глазами, — возможно, она находится в состоянии анабиоза. Погуглив информацию в Интернете, женщина определила, что перед ней — песчаный варан, он же гоанна или варан Гульда.







Помочь потеряшке жительница Ивановского не смогла и обратилась к интернет-пользователям. В кингисеппской группе в соцсети история встретила сочувствие, но к реальным действиям пока не привела. Сотрудники местного подразделения МЧС отправили к волонтерам, а в комиссии по защите животных при комитете по ЖКХ Ленинградской области пока думают над вариантами помощи.

Оставить экзотическое животное мог передвижной цирк, кочующий по населенным пунктам области. Возможно, ящерица заболела, и владельцы решили не тратиться на лечение.