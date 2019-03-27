Марокканцы оттаяли по весне. На пограничников пошли с ножом на эстонской границе

Сотрудники погранслужбы задержали на эстонской границе в Ивангороде двух марокканских бегунов, оставшихся в Петербурге, по всей видимости, еще с мундиаля. Как только сошёл снег, они рискнули вырваться в Европу, но миссия провалилась.

Спецоперация была намечена на утренние сумерки 25 марта. Около 6 часов рядом с железной дорогой показались двое мужчин, двигавшихся в сторону Нарвы. О них было доложено в погрануправление. Пограничный отряд окликнул ходоков, но те, вместо того, чтобы остановиться, рванули в сторону моста через реку. Началась погоня.

Пограничникам помог дежурный по переезду. Одного бегуна ему задержать удалось, а второй ударил дежурного по голове и устремился дальше. Дорогу ему перекрыли, тогда иностранец вынул нож и потребовал расступиться и пропустить его (на каком языке, не уточняется) . В ответ стражи границы предупредили, что против ножа у них есть автоматы.







После такой угрозы житель королевства на севере Африки сник и сдался. Как сообщает пресс-служба пограничного Управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, одному из задержанных марокканцев 29 лет, другому – 31. Паспортов у них при себе не было, тем не менее, их ждёт уголовное наказание по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ.