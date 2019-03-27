Нефтяные компании продлят заморозку цен на бензин в России

Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством о стабилизации рынка топлива – теперь оно действует до июля. О соглашении по итогам вечернего совещания представителей бизнеса и руководства правительства пишет 27 марта «Коммерсантъ».

«Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки топлива», – объявил вице-премьер Дмитрий Козак журналистам после совещания с нефтетрейдерами, на котором было принято консолидированное решение по корректировке акциза для нефтеперерабатывающих заводов.

По словам министра энергетики Александра Новака, подписание соглашения может состояться в ближайшие дни. Согласно проекту документа, бензин и дизель не будут дорожать выше уровня инфляции до конца июня.

«Ситуация и так на рынке стабильная, – но эти решения будут являться 100% гарантией того, что ситуация на рынке будет оставаться стабильной в среднесрочной перспективе», – подтвердил факт договоренностей глава «Газпром нефти» Александр Дюков.







Первоначальное соглашение было подписано год назад, когда, в том числе из-за роста акциза, резко выросли цены на бензин и дизельное топливо.

В среднем за 2018 год цены подскочили на 9,4%, и правительство потребовало от нефтепроизводителей их заморозить – накануне президентских выборов. Срок соглашения о сдерживании цен должен был истечь 31 марта 2019 года.