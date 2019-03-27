Сообразили на троих. Новые знакомые украли у петербургского бизнесмена часы за полмиллиона и новый айфон

Крупной потерей окончились посиделки петербургского бизнесмена в отеле на Петроградской стороне. После задушевного разговора под алкоголь он не нашёл у себя дорогих часов и нового смартфона.

Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, события происходили в отеле Sleep Inn на Ординарной улице. Там неделю назад генеральный директор фирмы, торгующей электронным и телекоммуникационным оборудованием, сошёлся с двумя молодыми незнакомцами. Вместе они прилично выпили, поговорили. А утром 21 числа, проснувшись, 44-летний герой истории обнаружил пропажу швейцарских часов Girard Perregaux за полмиллиона рублей и iPhone X за 95 тысяч.

Пострадавший, по всей видимости, так расстроился, что обратился в полицию лишь спустя неделю. Теперь «друзей» бизнесмена ищет полиция.





