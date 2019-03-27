Борьба за место в петербургском трамвае довела до поножовщины

Поножовщиной закончился спор за место в трамвае в Красносельском районе Петербурга. Историей из разряда «нарочно не придумаешь» теперь занимается полиция.

По данным «Фонтанки», борьба за место в салоне развернулась вечером 26 марта, когда трудящиеся возвращались домой. Мужчина 55 лет зашёл в трамвай 60-го маршрута на станции «Автово», в котором намеревался добраться от метро до спальника в Красносельском районе. Ехать недалеко, но на улице Маршала Захарова пассажир устал (утомила его не только работа, но и доза алкоголя) и захотел сесть, но все места были заняты. Особую досаду вызывал молодой человек, который, как показалось петербуржцу, мог бы и постоять. Мужчина начал дёргать его за капюшон, намекая на это. Но сидящий вставать не желал. Более того, претензии конкурента привели в ярость: он выхватил небольшой нож с синей рукояткой и ткнул в плечо докучливому пассажиру. И только после этого переместился вглубь салона.

Добившийся своего петербуржец доехал до нужной ему остановки на улице Десантников. Выходившая вместе с ним 22-летняя фармацевт увидела кровь на куртке победителя. Она предложила сделать перевязку в аптеке, попутно сообщила о случившемся в полицию.

В итоге пострадавшего приняли в 15-й городской больнице. Медики осмотрели его рану на левом плече, обработали ее и отправили пациента домой. Поисками вспыльчивого владельца ножа занимается полиция.





