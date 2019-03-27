Мадуро анонсировал новые соглашения с Россией. В апреле он пообещал подписать два десятка договоров

Россия и Венесуэла в апреле этого года подпишут порядка 20 соглашений в различных областях сотрудничества. Об этом рассказал президент латиноамериканской республики Николас Мадуро.

«В апреле пройдет рабочая сессия высокого уровня по межправительственному сотрудничеству между Россией и Венесуэлой. Мы подпишем более 20 документов о сотрудничестве в сфере экономики, торговли, культуры, энергетики и образования», — сказал Мадуро 27 марта в интервью Первому каналу.

Российские власти слова Мадуро пока не прокомментировали.

Мадуро назвал сотрудничество между двумя странами взаимовыгодным и предположил, что со временем отношения будут только улучшаться. Он также рассказал, что две недели назад в страну прибыла гумпомощь из России, а у него лично с президентом Владимиром Путиным сложились хорошие дружеские отношения.







Президент России в ходе телефонного разговора с Николасом Мадуро заявлял, что Кремль будет поддерживать законные власти Венесуэлы. Кроме того, Москва выразила готовность стать посредником между правительством Мадуро и оппозицией Венесуэлы.

Политическая обстановка в Венесуэле обострилась 23 января. Лидер оппозиции и спикер национального собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо в знак несогласия с переизбранием на пост главы государства Николаса Мадуро объявил себя президентом и пообещал провести в стране досрочные выборы. Его признали власти США, Канады, Грузии, а также ряд стран Латинской Америки и Европарламент. Российские власти считают Хуана Гуайдо самозванцем, МИД и посольство в столице Венесуэлы Каракасе обвиняли лидера оппозиции в нагнетании напряженности в стране.