Петербургский Детский хоспис: сбылись мечты 372 детей с тяжелыми заболеваниями

Петербургский Детский хоспис подвёл итоги ежегодного проекта «Мечты сбываются» – сотни неравнодушных людей стали волшебниками для подопечных хосписа и помогли исполнить 372 желания тяжелобольных детей со всей страны.

«Мечты сбываются» – традиционная предновогодняя акция: маленькие пациенты загадывают свои желания, исполнить которые помогают неравнодушные люди. За годы существования акции были исполнены мечты тысяч детей со всей страны.

В конце 2018 года проект стартовал в 15-й раз. 372 ребёнка поделились своими мечтами, и все они сбылись. Как рассказали в Детском хосписе, среди самых ярких впечатлений и подарков – встречи с известными спортсменами, музыкантами, путешествия на тёплое море и на родину Деда Мороза, прямой эфир в студии «Детского радио». Желания тяжелобольных ребят исполнялись на протяжении четырех месяцев.

«Миша встретился с любимым футболистом – Александром Кержаковым, Милана пообщалась с Артемом Дзюбой, а Влад был счастлив увидеть Диму Билана. Зоя побывала в студии «Детского радио» в Москве. У нескольких ребят сбылись мечты о путешествиях, также ребята стали обладателями электронной техники, необходимой для учебы и развития навыков», – рассказали в Детском хосписе.

В этом году география проекта стала обширнее: подарки получили дети из 46 регионов нашей страны.

«Благотворительный фонд «Детский хоспис» признателен всем неравнодушным людям за внимание к проекту «Мечты сбываются» и воплощение желаний ребят. Для волшебников возможно всё!»