Утро в Крыму началось с обысков. ФСБ принялась за сторонников запрещенной «Хизб-ут-Тахрир»

Федеральная служба безопасности проводит обыски у сторонников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму. Об этом 27 марта сообщает «Коммерсантъ».

Обыски проводятся в рамках возбужденных уголовных дел. ФСБ работает совместно с МВД и войсками национальной гвардии. По данным издания, мероприятия идут по 20 адресам в Симферополе и селах Симферопольского района, а также в Белогорском районе.

В начале марта родственники осужденных и обвиняемых членов запрещенной в России террористической организации «Хизб-ут-Тахрир» обратились к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Они просят проверить законность решения признать организацию террористической. По данным «Коммерсанта», Москалькова поручила своему аппарату создать рабочую группу, которая изучит обоснованность решения Верховного суда от 2003 года о признании данной организации террористической, а также проверит, соблюдаются ли законные права участников.

За участие в данной организации в России арестованы 239 человек, 171 из них был осужден, гласят данные правозащитного центра «Мемориал», который признал политическими заключенными 98 членов «Хизб-ут-Тахрир». Сам международный «Мемориал» был признан «иностранным агентом», попытки оспорить это решение не увенчались успехом.





