Телефонный террорист во вторник «выгнал» из торговых центров Петербурга более 5,6 тысячи человек

Предупреждение о бомбе от мужчины с украинским акцентом заставило во вторник, 26 марта, сорваться с мест 5 625 человек. Шопинг прервался в шести торгово-развлекательных комплексах Петербурга.

По данным «Фонтанки», сообщения о бомбах в ТРК поступили в 18:40 и 18:50 на телефон доверия ГУ МЧС по городу. Неизвестный с явным украинским акцентом сообщил о заминировании трёх комплексов – «Балканского», «Заневского каскада» и «Континента». Последний располагается в четырёх районах. В каком именно заложена бомба, телефонный террорист как обычно не уточнил.

В итоге с торговых площадок было эвакуировано более 5,5 тысячи человек. Осмотр зданий ничего не дал, около половины одиннадцатого вечера службы окончили проверку. Материалы, как обычно, направлены в ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«Фонтанка» вчера писала о минированиях. Они спровоцировали не только толкучку на входах в ТРК, но и пробки в окрестностях. «Континент», к слову, закидывают тревожными сообщениями четвёртый день подряд.







Здесь можно услышать голос, который сообщает о бомбе.