Скончался актёр Нодар Мгалоблишвили, сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви»

Советский и грузинский актер театра и кино Нодар Мгалоблишвили скончался в Тбилиси. Об этом в ночь на 27 марта сообщил грузинский «Первый канал».Актер скончался в возрасте 87 лет. Причина смерти не называется.

Мгалоблишвили родился в 1931 году в Тбилиси. В 1958 году актер дебютировал в кино. Наибольшую популярность Мгалоблишвили принесла роль графа Калиостро в фильме режиссера Марка Захарова «Формула любви».

После распада СССР Мгалоблишвили продолжил сниматься в российском кино. В 2002 году он снялся в сериале «Спецназ», в 2003-м получил роль в продолжении — «Спецназ-2». В 2004 году сыграл Кощея в фильме «Чудеса в Решетове».





