Порошенко назвал главного оппонента на президентских выборах. И это не Зеленский

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV вечером 26 марта.

«Кто мой оппонент? Мой оппонент, и я также этого не стыжусь и говорю это открытым текстом, единственный, поскольку другие боятся это делать… Моим оппонентом является Путин», — сказал Порошенко.

Президент Украины полагает, что все, что ослабляет Украину, усиливает российского лидера. Поэтому, по его словам, перед украинцами стоит выбор — «или мы за Украину, или мы за Россию». Также он добавил, что в текущих условиях присутствие российских наблюдателей на выборах президента на Украине недопустимо.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Среди кандидатов лидирует шоумен Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 32,1% опрошенных. Действующий президент Петр Порошенко отстает почти вдвое (17,1%), следом идет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (12,5%) и глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (10,4%).

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины. Москва также напомила, что украинские власти решили не открывать избирательные участки в России, лишив миллионы своих граждан конституционного права голоса.





