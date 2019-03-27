Рынок пиротехники взорвался в Мексике. Данных о пострадавших пока нет

Мощный взрыв на рынке пиротехники произошел в городе Чимальуакан в Мексике. Об этом сообщила служба гражданской обороны штата Мехико в Twitter 27 марта.

На место взыва направили спасателей, медиков и военных. Официальной информации о погибших или раненых пока нет. На фотографии, опубликованной в Twitter, видны пламя и столб дыма, который поднимается на десятки метров.

El subdirector de emergencias de @pciviledomex y personal del @IMEPI_Edomex se transladan a la zona de la #Explosi?n del polvor?n en #Chimalhuac?n, Estado de M?xico en el lugar ya trabajan cuerpos de rescate de @SEDENAmx @SS_Edomex SUEM, Cruz Roja y municipios aleda?os. pic.twitter.com/bTOXC1hM82 — Protecci?n Civil Edom?x (@pciviledomex) 26 марта 2019 г.







При аналогичном взрыве на ярмарке пиротехники в муниципалитете Тультепеке штата Мехико в 2016 году погибли более 40 человек.