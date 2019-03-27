Происшествия
В США из-за неполадок с двигателем экстренно сел Boeing 737 Max
Boeing 737 Max совершил экстренную посадку в американском аэропорту Орландо во Флориде из-за проблем с двигателем. Об этом 26 марта сообщает Foxnews.
По данным издания, самолет вылетел из аэропорта Флориды около 14.50 по местному времени. Уже в небе экипаж объявил чрезвычайную ситуацию из-за проблемы с двигателем. Лайнер направился аэропорт в Орландо, где благополучно приземлимся.
По словам представителей аэропорта, в самолёте находились только два пилота. Воздушное судно авиакомпании Southwest Airlines без пассажиров перегоняли из Флориды в Калифорнию на место временного хранения.
#WN8701, a Southwest #737MAX 8 being ferried to Victorville for storage returned to Orlando shortly after departure this afternoon after reporting a failure of its right engine. https://t.co/jKVRO0ki9C pic.twitter.com/yn2I63kJGO— Flightradar24 (@flightradar24) 26 марта 2019 г.
Ранее Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера. Аналогичные сделки приостановили на неопределенный срок и российские авиакомпании Utair, «Уральские авиалинии», «Победа» и S7. Паузу они сделали до выяснения обстоятельства крушения лайнера в Эфиопии.
Справка:
Boeing 737 MАХ 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение 10 марта недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших представители 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air со 189 людьми на борту. После второй авиакатастрофы большинство стран, включая Россию и США, закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели. Концерн Boeing выпустил заявление, в котором подчеркнул, что верит в безопасность данной модели, но обещал выпустить дополнения к программному обеспечению и к руководству по тренировке пилотов.