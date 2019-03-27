В США из-за неполадок с двигателем экстренно сел Boeing 737 Max

Boeing 737 Max совершил экстренную посадку в американском аэропорту Орландо во Флориде из-за проблем с двигателем. Об этом 26 марта сообщает Foxnews.

По данным издания, самолет вылетел из аэропорта Флориды около 14.50 по местному времени. Уже в небе экипаж объявил чрезвычайную ситуацию из-за проблемы с двигателем. Лайнер направился аэропорт в Орландо, где благополучно приземлимся.

По словам представителей аэропорта, в самолёте находились только два пилота. Воздушное судно авиакомпании Southwest Airlines без пассажиров перегоняли из Флориды в Калифорнию на место временного хранения.







#WN8701, a Southwest #737MAX 8 being ferried to Victorville for storage returned to Orlando shortly after departure this afternoon after reporting a failure of its right engine. https://t.co/jKVRO0ki9C pic.twitter.com/yn2I63kJGO — Flightradar24 (@flightradar24) 26 марта 2019 г.

Ранее Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера. Аналогичные сделки приостановили на неопределенный срок и российские авиакомпании Utair, «Уральские авиалинии», «Победа» и S7. Паузу они сделали до выяснения обстоятельства крушения лайнера в Эфиопии.