В США из-за неполадок с двигателем экстренно сел Boeing 737 Max

Boeing 737 Max совершил экстренную посадку в американском аэропорту Орландо во Флориде из-за проблем с двигателем. Об этом 26 марта сообщает Foxnews.

По данным издания, самолет вылетел из аэропорта Флориды около 14.50 по местному времени. Уже в небе экипаж объявил чрезвычайную ситуацию из-за проблемы с двигателем. Лайнер направился аэропорт в Орландо, где благополучно приземлимся.

По словам представителей аэропорта, в самолёте находились только два пилота. Воздушное судно авиакомпании Southwest Airlines без пассажиров перегоняли из Флориды в Калифорнию на место временного хранения.

#WN8701, a Southwest #737MAX 8 being ferried to Victorville for storage returned to Orlando shortly after departure this afternoon after reporting a failure of its right engine. https://t.co/jKVRO0ki9C pic.twitter.com/yn2I63kJGO