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Власть
27.03.2019 00:30
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Парламент США не смог отменить вето Трампа по режиму ЧС на границе с Мексикой

Палата представителей конгресса США не смогла отменить первое вето Дональда Трампа за время его президентского срока, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание The Hill.

За то, чтобы отменить вето проголосовали 248 конгрессменов, против этого – 181. Для отмены вето необходимо, чтобы ее поддержали две трети членов палаты, то есть 290 конгрессменов. Большинство членов Республиканской партии встали на сторону Трампа, за отмену вето проголосовали только 14 республиканцев.

Американский сенат не будет проводить собственное голосование по этому вопросу, поэтому вето сохраняет свое действие, отмечает агентство Associated Press.

В середине марта Трамп наложил вето на резолюцию конгресса, предусматривающую отмену режима чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Мексикой. Трамп ввел режим ЧП в феврале, чтобы получить $8 млрд на строительство пограничной стены. Президент США принял решение о ЧП из-за того, что Конгресс не согласился выделить на эти цели запрошенные им $5,7 млрд.



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