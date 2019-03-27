Израильские ВВС нанесли удары по сектору Газа

Израильские ВВС нанесли в ночь на среду серию ударов по контролируемому палестинским движением ХАМАС сектору Газа. Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

По его данным, целью налетов были позиции вооруженного крыла ХАМАС – "Бригад Иззэддина аль-Кассама" – в районе Хан- Юнис на юге прибрежного анклава. К настоящему моменту информации о пострадавших не поступало.

Минувшим вечером израильская армия засекла новый обстрел из сектора Газа. Сообщалось, что после срабатывания в региональном совете Эшколь сирен воздушной тревоги был идентифицирован пуск одной ракеты.

Очередной виток напряженности вокруг Газы начался с того, что рано утром 25 марта выпущенная оттуда ракета попала в жилой дом в мошаве (сельскохозяйственном поселении) Мишмерет в центральной части Израиля к северу от Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семеро израильтян, включая детей. В ответ армия вечером 25 марта начала наносить удары по позициям хамасовцев, а по Израилю с вечера понедельника до утра вторника радикалы из анклава выпустили не менее 60 ракет.





