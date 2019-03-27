Абызов обозлил олигархов. Его возвращения в Россию ждали владелец «Реновы» Вексельберг и угольный магнат Мельниченко

Владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг и миллиардер Андрей Мельниченко в первых рядах наблюдают за происходящими в Москве событиями. Там СК задержал бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова и обвинил его в создании ОПГ.

Михаил Абызов//Елена Никитченко/Интерпресс

За два месяца до задержания бывшего министра Михаила Абызова на него подал иск владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, следует из картотеки Гагаринского районного суда Москвы. Прежние партнеры по энергобизнесу спорят за 500 млн долларов. Реальным потерпевшим по уголовному делу можно считать владельца Сибирской угольной энергетической компании Андрея Мельниченко.

После отставки с поста министра в мае 2018 года Михаил Абызов жил преимущественно за границей, и в Россию, как пишут федеральные СМИ, его пришлось выманивать чуть ли не с помощью главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Свою заинтересованность в поимке Абызова государство 26 марта обозначило в официальном заявлении Следственного комитета. Экс-министру вечером предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 210 УК) и особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159). По мнению следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го Абызов в качестве бенефициара офшоров похитил 4 млрд рублей «Сибирской энергетической компании» (СИБЭКО) и «Региональных электрических сетей» (РЭС), осуществляющих производство и передачу электроэнергии в Новосибирской области. Деньги якобы полностью выведены за рубеж.

Упомянутые Следственным комитетом компании принадлежат частным лицам. В феврале 2018 года контрольный пакет акций СИБЭКО приобрела «Сибирская генерирующая компания». Ее возглавляет сын писателя Александра Солженицына Степан, а владельцем считается миллиардер Андрей Мельниченко. Ранее СИБЭКО входила в бизнес-портфель Абызова. РЭС тоже принадлежат коммерческой структуре – инвестгруппе RU-COM, совет директоров которой возглавлял экс-министр. С 2009 года он полностью контролировал ООО «Ру-Ком», а в сентябре 2013-го передал бизнес в доверительное управление «Региональной компании Резерв», которая на сто процентов принадлежит офшору «Флосиена трейдинг».

Вторым олигархом, мечтавшим, очевидно, видеть Абызова в России является глава «Реновы» Виктор Вексельберг. В 2000 годах они с Абызовым, как писал Forbes, вложились через офшоры в «КЭС-холдинг» – крупную энергетическую компанию. Впоследствии предприниматели разошлись в оценке собственных инвестиций, разница составила почти 500 млн долларов. Они предъявили друг другу обоюдные претензии в суд Виргинских островов, но спор, видимо, зашел в тупик. Последние новости о тяжбе датированы 2017 годом.







Третий дольщик «КЭС-холдинга», бывший гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, находится в федеральном розыске и живет за границей. Его ищут по делу о даче взяток в размере 800 млн рублей властной верхушке Коми во главе с ее бывшим главой Вячеславом Гайзером. Гайзеру 26 марта как раз запросили 21 год колонии за коррупцию. Слободин, в отличие от Абызова, на родину не спешит ни под каким предлогом и после задержания экс-министра вряд ли когда-нибудь соберется добровольно.

Министром по координации деятельности открытого правительства Михаил Абызов был назначен в мае 2012 года. На тот момент Forbes оценивал его состояние в 1,2 млрд долларов, к увольнению в мае 2018-го – в 600 млн.

Федеральная госслужба не изменила привычек Абызова. В 2018 году он задекларировал доход 181 млн рублей, две квартиры площадью 300 квадратных метров и арендуемый загородный дом в Италии площадью 335 метров. В прежних декларациях еще встречалось жилье в Великобритании.

Ко внутреннему туризму в должности министра Михаил Анатольевич тоже не прикипел. В апреле 2016 года он, по данным министерства внутренней безопасности США, побывал в Хьюстоне. В том же 2016-м Абызов летал в Германию, на следующий год посещал Дубай, Сингапур, Лондон. Пользовался двумя, оформленными на свое имя, заграничными паспортами.

После увольнения из правительства Абызов почти освоился за границей. Как правило, оставался в Европе, но и за ее пределы тоже вылетал. В ноябре 2018 года он снова отправился в США, посетив Лос-Анджелес. По данным «Фонтанки», в Россию Абызов возвращался регулярно, но с конца прошлого года визиты в Москву стали редкостью.

Состояние экс-министр сколачивал с 1990-х годов, плотно освоив энергосектор. Работал в РАО «ЕЭС России» заместителем Чубайса, в середине 2000-х входил в совет директоров «Ленэнерго», возглавлял «Кузбассразрезуголь», в 2007-м возглавил RU-COM. В нее входила инжиниринговая компания «Группа Е4». С 2009-го ее полностью переписали на офшоры. В июне 2015-го в компании ввели процедуру наблюдения начали процедуру банкротства. К ней предъявлены иски на сумму более 30 млрд рублей.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»