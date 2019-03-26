Происшествия
Власти Венесуэлы объявили выходной день из-за отключения электричества
Правительство Венесуэлы приняло решение отменить рабочий день и занятия в учебных заведениях в среду из-за отключения электричества в большинстве штатов страны. Об этом 26 марта в Twitter сообщила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.
"Мы продолжаем работу по восстановлению электроснабжения под руководством президента Николаса Мадуро, он оценил степень ущерба, причиненного террористическим нападением, и для облегчения работы продлил приостановку рабочей деятельности в стране и школьных занятий до 27 марта включительно", – написала Родригес.
Seguimos trabajando en la restituci?n d servicio el?ctrico bajo la direcci?n del Pdte @NicolasMaduro quien valorando el alcance dlos da?os ocasionados x este ataque terrorista y para facilitar los trabajos ha prorrogado la suspensi?n d actividades escolares y laborales este 27/03 pic.twitter.com/XYe5BHTJqs— Delcy Rodr?guez (@DrodriguezVen) 26 марта 2019 г.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что нынешний блэкаут в стране – следствие двух терактов.
Накануне министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес сообщил, что значительная часть территории Венесуэлы осталась без электричества в результате диверсии на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара.
Справка:
Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.