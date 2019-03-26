Власти Венесуэлы объявили выходной день из-за отключения электричества

Правительство Венесуэлы приняло решение отменить рабочий день и занятия в учебных заведениях в среду из-за отключения электричества в большинстве штатов страны. Об этом 26 марта в Twitter сообщила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

"Мы продолжаем работу по восстановлению электроснабжения под руководством президента Николаса Мадуро, он оценил степень ущерба, причиненного террористическим нападением, и для облегчения работы продлил приостановку рабочей деятельности в стране и школьных занятий до 27 марта включительно", – написала Родригес.

Seguimos trabajando en la restituci?n d servicio el?ctrico bajo la direcci?n del Pdte @NicolasMaduro quien valorando el alcance dlos da?os ocasionados x este ataque terrorista y para facilitar los trabajos ha prorrogado la suspensi?n d actividades escolares y laborales este 27/03 pic.twitter.com/XYe5BHTJqs — Delcy Rodr?guez (@DrodriguezVen) 26 марта 2019 г.







Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что нынешний блэкаут в стране – следствие двух терактов.

Накануне министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес сообщил, что значительная часть территории Венесуэлы осталась без электричества в результате диверсии на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара.