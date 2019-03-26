В Финском заливе откололась огромная льдина. В свободное плавание отправились 105 рыбаков

Любители подлёдного лова хватаются за последнюю возможность порыбачить. Тёплая погода и таяние снега не в состоянии побороть их страсть.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга 26 марта, около 18.40 в ведомство поступила информация о дрейфующей льдине в Финском заливе в четырёх километрах от Зеленогорска. Площадь отколовшегося ледяного полотна составила 4500 квадратных метров. На нём уместилось 105 рыбаков.

На помощь им отправили три судна на воздушной подушке «Хивус». 65 человек вернули на твёрдую землю в районе Зеленогорска, ещё 40 — у посёлка Комарово.





