Дыры в асфальте стоили британским водителям больше миллиарда фунтов

От попадания в промоины в асфальте в Великобритании в 2018 году ущерб понесли 11 миллионов водителей. Он составляет, по подсчетам экспертов, 1,2 миллиарда фунтов (или 1,6 миллиарда долларов, или 1,4 миллиарда евро).

При этом, согласно данным Asphalt Industry Alliance (AIA), на ремонт 1,86 миллиона повреждений асфальтового покрытия было потрачено 24,5 миллиона фунтов, сообщает Motoring Research. Чтобы привести британские дороги в надлежащий вид, в ближайшие годы необходимо потратить еще почти почти 10 миллиардов фунтов, считает AIA. Правда, пока такого финансирования не ожидается, и ситуация на дорогах ухудшается.

Больше всего от плохих дорог страдают лондонцы. Они в прошлом году на ремонт колес и подвесок, пострадавших от ям на дорогах, потратили более 200 миллионов фунтов. Наиболее распространенными повреждениями были разрыв покрышек, деформация дисков, повреждение элементов подвески и рулевого управления, деформация элементов кузова и выхлопных труб.

К счастью для британцев, эта зима на острове была не слишком суровой, поэтому новых дыр на дорогах появилось относительно мало.





