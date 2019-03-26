Деревянным памятникам архитектуры могут дать «скидки» на содержание и вторую жизнь

Эксперты по заданию Смольного изучили состояние деревянных домов-памятников Петербурга. На основании этого исследования будет разработана программа сохранения объектов культурного наследия. Об этом корреспондент «Фонтанки» сообщает с презентации, которая состоялась в Доме архитектора 26 марта.

Архитектурное бюро «Студия 44» по заказу ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры» разработала первый этап концепции сохранения деревянных домов-памятников. Специалисты изучили и систематизировали данные о таких объектах. На основании этой работы комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников должен разработать программу госохраны и сохранения ценных экземпляров деревянного зодчества.

В Петербурге числятся 271 деревянный дом-памятник. В центре города богатством на построенные из дерева объекты культурного наследия отличается Петроградский район, в котором их 30 штук. На территории города 31 деревянный объект полностью утрачен, 19 представляют собой руины, а 17 находятся в аварийном состоянии.

Эксперты оценили исторические здания по ряду критериев – подлинность, мемориальная, историческая и архитектурная ценность, распределив по шкалам историко-культурной ценности и современного состояния. Разработчики отметили, что для сохранения деревянных домов-памятников крайне важно, чтобы они «жили», то есть эксплуатировались. Таких набралось всего 149 зданий. Из тех объектов, которые пригодны для этого, 55 (это 20% от общего числа) не эксплуатируются. Участники презентации предположили, что дома не используются из-за страха пожара и сложностей содержания объектов культурного наследия, а также вопросов престижности проживания в деревянных домах.







Авторы также предложили вести новый юридический термин «знаковые объекты исторической среды». К ним могут отнести утраченные здания, которые рекомендовано восстановить с точным воспроизведением только внешнего облика с помощью аутентичных материалов, и «новоделы» – ранее восстановленные копии утраченных объектов культурного наследия.

При этом закон не предусматривает восстановление за счет частных средств. Перевод объектов в категорию значимых может выступить «скидкой» на требования к восстановлению и содержанию, которая привлечет инвесторов.

Как отметил архитектор Никита Явейн, большинству девелоперов это может быть интересно. При этом эксперт призвал не ждать, что бизнес сразу же бросится восстанавливать уничтоженные памятники. Подробно работу «Студии 44» рассмотрят на Совете по сохранению культурного наследия 28 марта.