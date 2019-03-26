«Бессмертный Лансер» пошёл на обгон на Выборгском шоссе. С места аварии увезли троих взрослых и годовалого ребёнка

Авария с участием трёх автомобилей произошла в Выборгском районе Петербурга 26 марта. О ДТП с пострадавшими рассказали очевидцы в социальных сетях около 22.10.

Автомобили встретились на Выборгском шоссе. «Митсубиси Лансер» пытался обогнать следовавшую впереди иномарку. «На обгон в такую погоду, бессмертный «Лансер», — прокомментировали горожане неудавшийся манёвр.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, авария произошла у 505 дома на Выборгском шоссе. 35-летний водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречку, столкнулся с Hyundai и зацепил ещё один автомобиль. Травмы в аварии получили трое взрослых и годовалый ребёнок. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.





