Электромобили больше всего любят в одних странах ЕС, а заправки для них строят в других

Наибольшую популярность среди стран Евросоюза электромобили обрели в Швеции. Однако ни она, ни ее ближайшие соседки по рейтингу не попали даже в тройку стран, наиболее обеспеченных зарядными станциями для электрокаров.

Как сообщает «ЕвроПульс» со ссылкой на ежегодный отчет Еврокомиссии EU Transport Scoreboard, в Швеции 5,3% вновь зарегистрированных машин или полностью электрические, или могут передвигаться в том числе и на электричестве. Второе место в рейтинге заняла Бельгия, где на электромобили приходится 2,7% машин. Замыкает тройку лидеров Финляндия, там на электрокары приходится 2,6% новых авто.

При этом по обеспеченности зарядными станциями Швеция заняла только четвертое место в ЕС: на 100 тысяч жителей там приходится 94 заправки для электрокаров. А возглавили этот рейтинг Нидерланды, где на сотню тысяч жителей приходится 260 зарядных станций. Далее следуют Дания со 197-ю заправками и Австрия, где на 100 тысяч человек приходится 131 заправка для электромобилей.

В Швеции, впрочем, можно зарядить электромобиль не только на станции. Недавно там открыли первую в мире дорогу, которая может заряжать проезжающие по ней электрокары.





