Происшествия
Роскомнадзор проверил визовые центры VFS
Роскомнадзор проверил, насколько правомерно визовый центр VFS обрабатывает персональные данные россиян. Как сообщается 26 марта на сайте ведомства, фактов нарушения прав и законных интересов российских граждан в сфере персональных данных нет.
Экспресс-проверка международного визового центра VFS (ООО "ВиЭф Сервисес") проводилась в связи с публикациями в СМИ о работе его филиалов в России. В Роскомнадзоре пояснили, что деятельность компании, которая работает в России под брендом VFS Global, является предметом международных соглашений о визовой поддержке и ведется на основании заключенных с дипломатическими миссиями договоров, в то время как российское законодательство предусматривает правовые основания для такого рода обработки персональных данных.
Отмечается, что VFS предоставил в Роскомнадзор необходимую информацию о том, как он обеспечивает конфиденциальность и безопасность обрабатываемых персональных данных российских граждан, а также сведения о местонахождении баз данных на территории России.
"Трансграничная передача данных россиян, в основном, осуществляется в страны, обеспечивающие адекватную защиту персональных данных. Таким образом, в деятельности ООО "ВиЭф Сервисес" отсутствуют факты, свидетельствующие о нарушении прав и законных интересов российских граждан в сфере персональных данных", – заключили в ведомстве.
Справка:
Компания VFS Global занимается аутсорсингом и оказанием технологических услуг правительствам и дипломатическим миссиям. Первый визовый центр VFS Global в Москве был открыт в 2006 году. Всего в России компания оказывает услуги дипломатическим миссиям 27 стран в 59 городах страны. В 2018 году VFS Global обработала более 2,2 млн визовых заявлений россиян, 21 марта в Москве открылся объединенный визовый центр VFS Global, в котором можно оформить визы в 24 страны.