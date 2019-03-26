Роскомнадзор проверил визовые центры VFS

Роскомнадзор проверил, насколько правомерно визовый центр VFS обрабатывает персональные данные россиян. Как сообщается 26 марта на сайте ведомства, фактов нарушения прав и законных интересов российских граждан в сфере персональных данных нет.

Экспресс-проверка международного визового центра VFS (ООО "ВиЭф Сервисес") проводилась в связи с публикациями в СМИ о работе его филиалов в России. В Роскомнадзоре пояснили, что деятельность компании, которая работает в России под брендом VFS Global, является предметом международных соглашений о визовой поддержке и ведется на основании заключенных с дипломатическими миссиями договоров, в то время как российское законодательство предусматривает правовые основания для такого рода обработки персональных данных.

Отмечается, что VFS предоставил в Роскомнадзор необходимую информацию о том, как он обеспечивает конфиденциальность и безопасность обрабатываемых персональных данных российских граждан, а также сведения о местонахождении баз данных на территории России.

"Трансграничная передача данных россиян, в основном, осуществляется в страны, обеспечивающие адекватную защиту персональных данных. Таким образом, в деятельности ООО "ВиЭф Сервисес" отсутствуют факты, свидетельствующие о нарушении прав и законных интересов российских граждан в сфере персональных данных", – заключили в ведомстве.





