«Здесь не убирают по-человечески». Лукашенко нашёл коровий «Освенцим»

Президент Беларусии Александр Лукашенко проинспектировал коровники агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области 26 марта. Об этом сообщает государственное агентство БелТА.

Глава государства счёл условия содержания животных пыточными. Коровы, по его словам, ходят «еле живыми». «Если человек не понимает, что это Освенцим, я вас вообще не понимаю», — прокомментировал он.

По словам белорусского лидера, в коровнике должно «быть сухо, чисто, ежеминутно, ежечасно». «Здесь никогда никто не убирает по-человечески», — заявил Лукашенко.

На территории хозяйства президент застал брошенную технику в ангарах, металлолом, разбросанные запчасти и требующее ремонта оборудование. Итогом поездки стали кадровые перестановки ответственных за данных агрохолдинг. Также Лукашенко поручил провести проверку и поискать состав уголовного преступления.





