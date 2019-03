Мадуро заявил, что систему электроснабжения Венесуэлы пытались вывести из строя путем двух терактов

Последние аварии в системе энергоснабжения Венесуэлы вызваны террористическими актами. Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном 26 марта президентом Николасом Мадуро.

"Правительство Боливарианской Республики сообщает народу Венесуэлы, что в понедельник, 25 марта 2019 года, национальная система электроснабжения пострадала от двух коварных террористических атак, устроенных теми сторонниками насилия, которые превратили сеяние паники среди населения в инструмент для того, чтобы добиться дестабилизации и удовлетворить свою жажду власти противоречащим правовому государству образом", – говорится в документе. Прямых обвинений против оппозиции в нем не выдвигается, однако указывается, что организаторы терактов пользуются поддержкой "воинствующих сил", которые в настоящее время, по мнению официального Каракаса, руководят США.

Every attack against tranquility and stability of the homeland will face an overwhelming response of a mobilized people in civil-military union who never give up before any empire. pic.twitter.com/O2o2jPDS8b