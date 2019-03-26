Мадуро заявил, что систему электроснабжения Венесуэлы пытались вывести из строя путем двух терактов

Последние аварии в системе энергоснабжения Венесуэлы вызваны террористическими актами. Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном 26 марта президентом Николасом Мадуро.

"Правительство Боливарианской Республики сообщает народу Венесуэлы, что в понедельник, 25 марта 2019 года, национальная система электроснабжения пострадала от двух коварных террористических атак, устроенных теми сторонниками насилия, которые превратили сеяние паники среди населения в инструмент для того, чтобы добиться дестабилизации и удовлетворить свою жажду власти противоречащим правовому государству образом", – говорится в документе. Прямых обвинений против оппозиции в нем не выдвигается, однако указывается, что организаторы терактов пользуются поддержкой "воинствующих сил", которые в настоящее время, по мнению официального Каракаса, руководят США.

Every attack against tranquility and stability of the homeland will face an overwhelming response of a mobilized people in civil-military union who never give up before any empire. pic.twitter.com/O2o2jPDS8b — Nicol?s Maduro (@maduro_en) 26 марта 2019 г.







Накануне министр связи и информации Хорхе Родригес рассказал, что значительная часть территории Венесуэлы осталась без электричества из-за диверсии на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара. Затем он сообщил о почти полном восстановлении подачи тока, однако вскоре после этого проинформировал о новых серьезных перебоях в энергоснабжении. По данным оппозиции, они наблюдались на территории более 20 штатов.

Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался Каракас и большинство штатов. Согласно данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вечером 26 марта подтвердила, что в Венесуэле находятся российские специалисты – в рамках военно-технического сотрудничества между странами.