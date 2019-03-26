Экс-министр Абызов является ответчиком по иску на 33,6 миллиарда рублей

Экс-министр открытого правительства РФ Михаил Абызов, в отношении которого возбуждено уголовное дело по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, является ответчиком по иску на 33,6 миллиарда рублей в рамках дела о банкротстве инжиниринговой компании "Группа Е4", которую он возглавлял до перехода на госслужбу, следует из материалов арбитражного суда Москвы, сообщает РИА Новости.

Столичный арбитраж ранее назначил на 10 апреля рассмотрение заявлений Альфа-банка и кипрской Redeliaco Holdings Ltd о взыскании 33,6 миллиарда рублей солидарно с Абызова и двух других лиц, контролировавших обанкротившуюся "Е4", – экс-президента компании Андрея Малышева и Екатерины Сиротенко. Банк и кипрская компания, являющиеся кредиторами "Е4", просят привлечь ответчиков к субсидиарной ответственности по долгам группы.

По данным СМИ, Сиротенко была единственным бенефициаром "Группы Е4", по крайней мере, после того, как ее муж Михаил Абызов занял пост министра, однако в 2016 году супруги развелись. Сумма иска равна сумме включенных в реестр "Группы Е4" требований кредиторов.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что в отношении Абызова возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он с соучастниками похитил у нескольких компаний 4 миллиарда рублей. Абызова заподозрили в том, что с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, он создал и возглавил преступное сообщество. СК отметил, что похищенные деньги выведены за рубеж.





