Генпрокуратура России назвала количество чиновников, уволенных за коррупцию

В России в 2018 году было уволено 1 303 чиновника в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры вечером 26 марта.

«За 2018 год в результате прокурорского вмешательства 1 303 должностных лица уволены по данному основанию (в 2017 году. — 1251)», — говорится в сообщении.

"Основанием для применения такого дисциплинарного взыскания служат грубые коррупционные правонарушения: сокрытие сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, а также осуществление предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционных запретов", – сообщает генпрокуратура. В качестве примера ведомство приводит увольнение заместителя главы управления ФАС по Петербургу с формулировкой "в связи с утратой доверия". "В справках о своих доходах за последние несколько лет он не отражал сведения о наличии в собственности долей участия в коммерческих организациях, а также получение дохода от данных организаций в размере более 10 млн рублей", – уточняет ведомство.

Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений является публичным и размещен в открытом доступе на официальном сайте по адресу http://gossluzhba.gov.ru/reestr.





