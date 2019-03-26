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Происшествия
26.03.2019 21:55
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Купальный сезон в Петербурге открыт. Трамплином для пловца стал Троицкий мост

Опробовать воду Невы в снежный весенний день решил житель Петербурга. О мужчине, стоявшем по ту сторону ограждения Троицкого моста, рассказали очевидцы в социальных сетях 26 марта.

По словам горожан, прыгун оказался в воде. Заплыв завершился успешным финишем на берегу, где произошла встреча с сотрудниками МЧС. В пресс-службе ведомства отметили, что моржа постарались обогреть, а затем передали в ведение медиков.

Накануне в Неве оказались двое школьников. Одного ребёнка смогли вернуть на берег, его товарища  унесло течением. Следственный комитет увидел в происшествии причинение смерти по неосторожности и возбудил уголовное дело.



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