Купальный сезон в Петербурге открыт. Трамплином для пловца стал Троицкий мост

Опробовать воду Невы в снежный весенний день решил житель Петербурга. О мужчине, стоявшем по ту сторону ограждения Троицкого моста, рассказали очевидцы в социальных сетях 26 марта.

По словам горожан, прыгун оказался в воде. Заплыв завершился успешным финишем на берегу, где произошла встреча с сотрудниками МЧС. В пресс-службе ведомства отметили, что моржа постарались обогреть, а затем передали в ведение медиков.

Накануне в Неве оказались двое школьников. Одного ребёнка смогли вернуть на берег, его товарища унесло течением. Следственный комитет увидел в происшествии причинение смерти по неосторожности и возбудил уголовное дело.





