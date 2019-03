«Овечкин, не хочешь сказать несколько слов?». О чем говорил российский хоккеист и Трамп

Опубликовано видео встречи хоккейного клуба «Вашингтон», действующих обладателя Кубка Стэнли, с президентом США Дональдом Трампом. На ней запечатлен диалог главной звезды команды Александра Овечкина с хозяином Белого дома.

– А что ты, самый ценный игрок, не хочешь сказать несколько слов? – обратился Трамп к Овечкину.

– Да, конечно. Эта речь будет проще, чем на церемонии. Спасибо вам за приглашение. Для нас большая часть быть здесь и встретиться с вами. Мы постараемся завоевать Кубок Стэнли снова. У нас та же опытная команда, отличные игроки.

– Я уверен, вас ждет успех (жмет Овечкину руку). Очень горжусь вами. Будем и дальше следить за вами.

