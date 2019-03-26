В Европарламенте положительно оценили визит Бойко и Медведчука в Москву

Ряд депутатов Европарламента положительно оценили визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука в Москву, передает телеканал «112 Украина».

«То, что некоторые кандидаты в президенты предлагают идти навстречу России, если это будет способствовать деэскалации конфликта, как по мне, очень хорошая инициатива. Это в интересах всех: и Украины, и России, и Европейского союза», — заявил депутат от французского «Национального фронта» Николай Бе.

Чешский евродепутат Иржи Пейн, в свою очередь, отметил, что факт таких переговоров означает возможность общаться и избежать конфликта.

«И так же с Украиной. Я бы хотел, чтобы Украина налаживала связь с Европой. Ведь общение работает. Так же и контакты с Россией: необходимо разговаривать и работать вместе», — отметил Пейн.





