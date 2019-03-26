Режиссёр «Ассы» госпитализирован из-за переутомления

Создатель фильмов «АССА» и «Черная роза – эмблема печати, красная роза – эмблема любви» 75-летний режиссер Сергей Соловьев госпитализирован 26 марта. Причиной ухудшения самочувствия стало переутомление.

«В последнее время у Сергея Александровича было много перелетов, связанных с показами его фильмов, это привело к переутомлению. Сейчас он находится в больнице, угрозы жизни, по словам врачей, нет. Его обследуют доктора», — рассказал ТАСС источник в окружении кинематографиста.

Советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер Сергей Соловьев известен такими фильмами, как «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст», «Сто дней после детства».





