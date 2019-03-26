Экс-министра открытого правительства Абызова выманили в Россию и задержали

Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 26 марта.

По его словам, в последнее время Абызов находился за рубежом, преимущественно в Италии и США. «Оперативники выманили его в Россию, после чего экс-министр был задержан», — пояснил собеседник агентства.

Он также добавил, что, по его сведениям, в уголовном деле в отношении Абызова могут появиться «новые эпизоды мошенничества». Окончательная же мера пресечения будет избрана по результатам следственных действий, отметил источник.

Михаил Абызов был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности 26 марта. По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года он, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество, которое в результате преступных действий похитило четыре миллиарда рублей.

Сообщается, что экс-министр действовал с пятью соучастниками: Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым. Они обманывали акционеров «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей». Действия фигурантов квалифицированы по частям 2 и 3 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем») и по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.





