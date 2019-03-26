МИД РФ: российские специалисты находятся в Венесуэле в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве

Российские специалисты прибыли в Венесуэлу в строгом соответствии с конституцией республики и двусторонним межправительственным соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС). Об этом говорится в распространенном вечером 26 марта комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с заявлением генерального секретариата Организации американских государств (ОАГ), осуждающем прибытие в Венесуэлу двух российских самолетов с военнослужащими и грузом.

"Не удивлены политически ангажированным заявлением генерального секретариата ОАГ, в котором Россию беспричинно обвиняют в военном вторжении на территорию Венесуэлы и нарушении венесуэльского суверенитета, – отметила дипломат. – К сожалению, генсекретариат ОАГ не впервые высказывает мнение, относящееся к компетенции стран-участниц данной региональной организации. Убеждены, что не дело технического органа указывать независимому государству, с кем и как развивать сотрудничество, а также давать оценку статуса правительства Венесуэлы, обладающего реальной властью (в отличие от самопровозглашенного "врио президента" Хуана Гуайдо)".

По ее словам, Москва развивает взаимодействие с Каракасом в строгом соответствии с конституцией Боливарианской Республики и при полном уважении ее законодательных норм. "Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительствами РФ и Венесуэлы о ВТС, подписанным в мае 2001 года и своевременно прошедшим необходимые ратификационные процедуры в обоих государствах. Дополнительного одобрения Национальной ассамблеей Венесуэлы шагов по развитию двустороннего ВТС, предпринимаемых в рамках положений указанного соглашения, не требуется", – указала она.

"Со своей стороны намерены продолжать выстраивать конструктивное взаимовыгодное сотрудничество как с Венесуэлой, являющейся стратегическим партнером России, так и с другими странами Латинской Америки и Карибского бассейна. При этом в качестве постоянного наблюдателя при ОАГ Россия заинтересована в укреплении всестороннего взаимодействия с этой региональной структурой", – добавила официальный представитель МИД РФ.





