В Петербурге телефонные террористы сводят эвакуацию к рутине. «Континенты» снова пустеют в «час пик»

Четвёртый день подряд в самый разгар шоппинга покупателей и персонал петербургских торгово-развлекательных центров «Континент» отправляют на вынужденную прогулку. О заминировании терпеливо предупреждает голос с украинским акцентом.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», первым в начале восьмого вечера 26 марта на выход отправили людей из ТРЦ на Бухарестской. Вскоре эстафету перехватил комплекс рядом со станцией метро «Звёздная», эвакуируются на проспекте Стачек. Изгнанные из магазинов и кафе собираются у дверей, а желающие уехать жалуются на пробки.

«Континент» на Звездной эвакуируют. Пробка на парковке, никто, похоже, не регулирует выезд из неё! Стоим уже 15 минут», – пишут «Фонтанке» читатели.

Со ссылкой на очевидцев телеграм-канал «Мегаполис» сообщает, что «континентальная» волна затронула также комплекс на Байконурской, а в Купчино рикошетом задело ТРК «Балканский», который, впрочем, тоже входит в холдинг «Адамант».







Вечерние эвакуации в четырёх ТРЦ «Континент» начались в субботу, 23 марта. Почти плановыми их сделал «террорист», который методично звонит в МЧС с зарегистрированного на Украине номера и говорит о бомбе. Накануне он вывел из комплексов больше трёх тысяч человек. «Фонтанка» публиковала его лаконичное предупреждение.