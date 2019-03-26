Туктамышева все-таки поедет на чемпионат мира. Только командный

Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в японской Фукуоке с 11 по 14 апреля. Как сообщает пресс-служба фигурного катания, в женском катании выступят действующая чемпионка Европы Софья Самодурова и чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева.

У мужчин на командный ЧМ от России поедут бронзовый призер чемпионата мира – 2018 Михаил Коляда и обладатель серебряной награды чемпионата Европы-2019 Александр Самарин.

В танцах на льду Россию представят серебряные призеры ЧМ-2019 Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Спортивные пары на командном ЧМ представят Наталья Забияко и Александр Энберт, бронзовые призеры ЧМ-2019.

Напомним, ранее в Японии прошел индивидуальный чемпионат мира. Россия на нем завоевала пять медалей. В женском катании золото выиграла Алина Загитова, бронзу – Евгения Медведева. В соревновании спортивных пар серебро у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, бронза – у Натальи Забияко и Александра Энберта. В танцах на льду серебро завоевали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.





