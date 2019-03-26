Стала известна причина смерти мужчины, упавшего на проспекте Космонавтов. Гололёд ни при чём

Судебно-медицинская экспертиза реабилитировала участок дороги в Московском районе, на котором упал и умер 39-летний петербуржец Андрей Данчев. Случайные свидетели подозревали неубранный лёд.

Как 26 марта сообщила «Фонтанке» супруга погибшего, на проспекте Космонавтов он потерял равновесие не из-за скользкой дороги. Экспертиза показала, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Андрей Данчев работал в РЖД, женат, есть ребёнок. 8 марта его нашли мёртвым на проспекте Космонавтов. При поверхностном осмотре зафиксировали разбитый висок и лоб. Очевидцы отметили, что мужчина упал сам, но с виду было похоже, что он поскользнулся. Случившимся заинтересовались в Смольном, припомнив 79-летнюю петербурженку, для которой смертельным стало падение на обледеневшем переходе.





