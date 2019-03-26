«Достаточно небрежно и глумливо». Рудольфа Фурманова намерены исключить из СТД за комментарий «Фонтанке»

«Фонтанке» стала известна формулировка, с которой Рудольфа Фурманова намерены исключить из Союза театральных деятелей (СТД). Профессиональное сообщество усомнилось, что деятельность руководителя «Русской антрепризы» и советника врио губернатора Петербурга по культуре соответствует уставу Союза. Об этом нашему изданию 26 марта сообщил источник в театральной среде.

«Фурманова не исключили, но поставили вопрос о несоответствии его деятельности уставу организации. Один из первых пунктов устава СТД гласит, что член Союза не может действовать во вред Союзу. Но этому пункту противоречит уже та формулировка, которая была дана в комментарии «Фонтанке»: «Мне на них наплевать. Это общественная организация». Это было сказано достаточно небрежно и глумливо», — отметил наш собеседник.

Всего на заседании правления петербургского отделения СТД 26 марта обсуждались шесть вопросов, в том числе выездное заседание секретариата СТД в Сочи, положение дел в Театре им. Ленсовета. Изначально вопрос о статусе Рудольфа Фурманова стоял в повестке дня последним. Однако театральные деятели решили сразу же «выпустить воздух» и перенесли голосование о Фурманове в начало.

«Решение по этому вопросу было поддержано единогласно, — проинформировал источник «Фонтанки». — Но право исключать из состава СТД имеет только секретариат СТД России, который обычно заседает в Москве».







Полемика между Рудольфом Фурмановым и петербургским отделением Союза театральных деятелей вошла в публичную фазу на днях. СТД опубликовал у себя в Facebook программу развития культуры Петербурга, разработанную Фурмановым в качестве советника губернатора по культуре. Здесь же театральные деятели разместили свой комментарий. Они считают документ «безумным», «несостоятельным» и «безграмотным». 26 марта стало известно, что правление петербургского СТД поставило вопрос о том, чтобы исключить Фурманова из организации.