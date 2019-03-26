Экс-министра открытого правительства РФ Абызова подозревают в хищении 4 млрд рублей

Экс-министра открытого правительства РФ Абызова подозревают в хищении 4 млрд рублей, об этом вечером 26 марта сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Она отметила, что Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова. По версии следователей, он в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

По данным следствия, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым, путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей. Похищенные деньги выведены за рубеж.

«Совершая хищение в составе преступного сообщества денежных средств в размере 4 млрд рублей, принадлежащих организациям «СИЮЭКО» и «РЭС», в особо крупном размере, Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны. Действия фигурантов квалифицированы по ч. 2, 3 ст. 210 УК РФ и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе; мошенничество)», – добавляет Петренко.

В настоящее время с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ФСБ России.





