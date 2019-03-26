В Финляндии мигрант получил 2,5 года за изнасилование 14-летней
Уездный суд Оулу приговорил 22-летнего мужчину иностранного происхождения к двум годам и шести месяцам лишения свободы за изнасилование и сексуальную эксплуатацию ребёнка при отягчающих обстоятельствах, сообщает 26 марта Yle.
Абдулхади Бархум был знаком с 14-летней жертвой и в суде утверждал, что она против секса не возражала. По его словам, девушка сказала, что ей 17, однако следствие доказало, что мужчина знал её реальный возраст.
Также осужденный теперь должен выплатить жертве 8000 евро компенсации.
Ранее суд Оулу вынес приговор 44-летнему Мусо Асоеву – за сексуальную эксплуатацию и изнасилование ребенка при отягчающих обстоятельствах мигрант получил 3,5 года. Жертва – девочка младше 10 лет. Преступления происходили летом и осенью 2018-го. Помимо срока суд обязал Асоева выплатить компенсацию в размере 11 тыс. евро.
Полицией Оулу расследуется в общей сложности 29 дел по сексуальным преступлениям против несовершеннолетних.
Справка:
В Финляндии в конце 2018-го — начале 2019 года стало известно о ряде громких преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних в Оулу и в Хельсинки. По статистике, каждый пятый подозреваемый в преступлениях против детей в 2018 году — иностранец. В финском обществе идёт дискуссия об ужесточении миграционной политики и об эффективности интеграции. В финском сегменте Интернета появилось видео, в котором была объявлена «охота на педофилов». Готовятся поправки к Закону о гражданстве и Закону об иностранцах. В 2020 году вступит в силу новый Закон о гражданстве.
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