Статус российской военной базы под Бишкеком изменят
Кыргызстан (Киргизия) намерен внести изменения в статус российской военной базы на своей территории. Об этом турецкому агентству Анадолу 26 марта сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана Данияр Сыдыков.
«В настоящее время готовится протокол об изменении статуса российской военной базы в Кыргызстане. Детали раскрыть не могу, переговоры по данному вопросу продолжаются», – сказал Сыдыков.
По его словам, подписать соответствующий документ планируется в ходе визита президента России Владимира Путина в Кыргызстан 28 марта. Вопрос открытия второй военной базы России на территории Кыргызстана на встрече президентов обсуждаться не будет, отметил Сыдыков.
Справка:
Объединенная российская авиационная база Кант расположена в 20 километрах от столицы Киргизии Бишкека. Она является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств Организации Договора о коллективной безопасности. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Соглашение о размещении российской военной базы в Киргизии было подписано бывшим президентом страны Курманбеком Бакиевым в 2009 году.