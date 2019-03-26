Статус российской военной базы под Бишкеком изменят

Кыргызстан (Киргизия) намерен внести изменения в статус российской военной базы на своей территории. Об этом турецкому агентству Анадолу 26 марта сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана Данияр Сыдыков.

«В настоящее время готовится протокол об изменении статуса российской военной базы в Кыргызстане. Детали раскрыть не могу, переговоры по данному вопросу продолжаются», – сказал Сыдыков.

По его словам, подписать соответствующий документ планируется в ходе визита президента России Владимира Путина в Кыргызстан 28 марта. Вопрос открытия второй военной базы России на территории Кыргызстана на встрече президентов обсуждаться не будет, отметил Сыдыков.





